"الزعاق": اليوم يتساوى طول الليل والنهار.. حصة كل منهما 12 ساعة

وأضاف، أن ما يسمّى أسبوع التساوي يبدأ من اليوم، حين يتساوى طول الليل والنهار، ويعني هذا أن الشمس تشرق وتغرب في مواعيدها نفسها، ويكون طول الليل والنهار متساويين لكل منهما 12 ساعة، وعلى القطب الشمالي، تغيب الشمس اليوم ولا تشرق إلا بعد 6 أشهر، والعكس يحدث على القطب الجنوبي، حيث تشرق الشمس، ولا تغيب إلا بعد 6 أشهر.