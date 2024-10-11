ياسر حمد بن سعيدان يحقق إنجازاً تاريخياً بفوزه ببطولة العالم للراليات الصحراوية في ثلاث فئات مختلفة

وعبّر ياسر بن سعيدان عن فخره بهذا الإنجاز الكبير قائلاً: “بفضل من الله ونعمه من عنده، تمكنت من تحقيق بطولة العالم للراليات الصحراوية بفئة SSV (T4)، بعد أن حققت سابقاً البطولات في فئتي T2 وT3. أشعر بفخر كبير أن أكون السائق الوحيد على مستوى العالم الذي يحقق الفوز في ثلاث فئات مختلفة في عالم الراليات الصحراوية. هذا الإنجاز هو ثمرة دعم الفريق، والمجهودات المستمرة، والإصرار على النجاح.”