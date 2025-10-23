استدعاء 4,991 مركبة “BMW” من عدة طرازات لاحتمال تسرب الماء إلى وحدة تشغيل المحرك

وأكدت “التجارة” على ضرورة التواصل مع الوكيل المحلي للعلامة، لإجراء الإصلاحات المطلوبة مجّانًا، ضمانًا لسلامة المستخدمين، مشددة على أهمية عدم التهاون في تنفيذ إجراءات الاستدعاء لتفادي أي مخاطر محتملة.