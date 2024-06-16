ببرامج ترفيهية متنوعة.. الشرقية: انطلاق فعاليات عيد الأضحى في الجبيل

تطلق أمانة المنطقة الشرقية ثاني وثالث أيام العيد الأضحى المبارك، عددًا من البرامج والفعاليات الترفيهية المتنوعة تحت شعار "عيدك بين أهلك وناسك" احتفالاً بالعيد السعيد بمحافظة الجبيل، وذلك في الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي.
وتتضمن الفعاليات التي تنطلق عند الساعة السادسة مساءً وحتى الـ11 مساءً، عرض السيارات الكلاسيكية وعروض الفلكلور الشعبي، ومسيرة الدراجات النارية، ومسرح الطفل، ووجود الحرفيين الفنيين والأسر المنتجة، وأركان وأنشطة مصاحبة، بالإضافة إلى توزيع الهدايا للأطفال ومشاركتهم مشاعر الفرح والبهجة.
يذكر أن الأمانة استعدت لهذه المناسبة مبكرًا بتزيين الطرق والميادين بالإضاءات والإعلام، ونشر التهنئة على الشاشات واللوحات الإعلانية.