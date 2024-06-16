ببرامج ترفيهية متنوعة.. الشرقية: انطلاق فعاليات عيد الأضحى في الجبيل

وتتضمن الفعاليات التي تنطلق عند الساعة السادسة مساءً وحتى الـ11 مساءً، عرض السيارات الكلاسيكية وعروض الفلكلور الشعبي، ومسيرة الدراجات النارية، ومسرح الطفل، ووجود الحرفيين الفنيين والأسر المنتجة، وأركان وأنشطة مصاحبة، بالإضافة إلى توزيع الهدايا للأطفال ومشاركتهم مشاعر الفرح والبهجة.