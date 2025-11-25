جهات تمويلية وطنية تدعم الحرفيين في "بنان" بفرص اقتصادية مستدامة

وشارك البنك الأهلي السعودي من خلال مبادرة "أهالينا"، التي تقدم نموذجًا متكاملًا يبدأ بالتدريب والتأهيل، مرورًا بالتمويل، وانتهاءً بربط الحرفيين بالأسواق. وتتيح المبادرة منافذ عرض دائمة تضم منتجات أكثر من 200 حرفي، يمثلون نحو 90 مشروعًا، ما يعزز حضورهم ويمنحهم قنوات تسويقية فعالة.