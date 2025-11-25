جهات تمويلية وطنية تدعم الحرفيين في "بنان" بفرص اقتصادية مستدامة
في إطار الجهود الوطنية لتمكين الحرفيين السعوديين اقتصاديًا، شهد الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان" – الذي تنظمه هيئة التراث برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان – مشاركة بارزة لعدد من الجهات التمويلية المحلية، بهدف تحويل المهارات الحرفية إلى مشاريع مستدامة.
وشارك البنك الأهلي السعودي من خلال مبادرة "أهالينا"، التي تقدم نموذجًا متكاملًا يبدأ بالتدريب والتأهيل، مرورًا بالتمويل، وانتهاءً بربط الحرفيين بالأسواق. وتتيح المبادرة منافذ عرض دائمة تضم منتجات أكثر من 200 حرفي، يمثلون نحو 90 مشروعًا، ما يعزز حضورهم ويمنحهم قنوات تسويقية فعالة.
كما شارك بنك التنمية الاجتماعية، مواصلًا دوره في دعم الأسر المنتجة والحرفيين عبر برامج تمويل وخدمات لوجستية، إلى جانب توفير أجنحة عرض مجهزة داخل المعارض، وإتاحة التسجيل للحرفيين عبر منصة الأسر المنتجة لمزاولة أعمالهم في بيئة احترافية.
وفي السياق ذاته، قدمت مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي قروضًا بدون فوائد تستهدف الحرفيات السعوديات، سواء لتمويل مشاريع قائمة أو دعم أفكار جديدة قابلة للتنفيذ، بهدف تجاوز العوائق المالية وتعزيز دور المرأة في القطاع الحرفي.
وتبرز هذه المشاركات الدور المحوري لمعرض "بنان" بوصفه منصة وطنية متكاملة للتمكين الاقتصادي، تجمع بين المهارات، والتمويل، والتسويق، والتدريب، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحويل الحرف اليدوية إلى قطاع اقتصادي مزدهر يعزز الهوية الثقافية ويوفر فرص عمل نوعية للمواطنين.