"البيئة" ترعى اتفاقية تعاون بين شركات القطاع الخاص ومربي الأغنام لدعم سلاسل الإنتاج

وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتطوير الإنتاج بقطاع المواشي؛ لتحقيق أعلى مستويات الجودة، بدءًا من إنتاج الأغنام حتى المنتجات النهائية بقطاع اللحوم الحمراء؛ لتوفير منتجات من اللحوم الفاخرة ذات قيمةٍ أعلى، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة الإنتاج لدى المربين وربطها بأنظمة التتبع للمنتجات النهائية للمستهلكين، وتمكين المربين من التعرف على بيانات المواشي داخل المسالخ، ومصانع اللحوم؛ للمساهمة في تطوير منتجاتهم.