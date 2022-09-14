لليوم الثاني ... "الذكاء الاصطناعي" تواصلُ أعمالَها بحزمة اتفاقيات وشراكات.. هنا تفاصيلها

وكُشف اليوم عن إنشاء سدايا ووزارة الصحة مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الصحة (AIH) لدعم وتوحيد الجهود الوطنية لتطوير المعرفة والخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقيادة البيانات التي تركز على الصحة وابتكارات الذكاء الاصطناعي، كما أعلنت "سدايا" ممثلةً بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، إطلاقَ نظام "صوتك" المتقدم لتحويل الكلام إلى نصوص اعتمادًا على تقنيات التعرُّف على الصوت بالتعاون مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. ومن المقرر أن تواصلَ القمةُ أعمالَها يوم غد لليوم الثالث والأخير، إذْ ستعقد عددًا من الجلسات وورش العمل التي تبحث واقع الذكاء الاصطناعي في الحاضر والمستقبل.