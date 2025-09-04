مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات غذائية في السودان ولبنان ويدشن مشاريع طبية وإغاثية في إندونيسيا وأفغانستان

وقدّم السفير فيصل البقمي تعازي المملكة للشعب الأفغاني الشقيق، مؤكدًا حرص المملكة الدائم على مد يد العون للمتضررين. من جانبه، ثمّن رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني الدور الإنساني للمملكة، مشيرًا إلى وقوفها مع الشعب الأفغاني لأكثر من 50 عامًا.