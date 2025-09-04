مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات غذائية في السودان ولبنان ويدشن مشاريع طبية وإغاثية في إندونيسيا وأفغانستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه الإنسانية والإغاثية في عدد من الدول، شملت توزيع مساعدات غذائية وتنفيذ حملات طبية متخصصة، إضافة إلى إغاثة عاجلة لمتضرري الزلازل.
ففي السودان، وزّع المركز 1,500 سلة غذائية للمتضررين من السيول والأمطار الغزيرة في محلية القطينة بولاية النيل الأبيض، استفاد منها 7,515 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان لعام 2025.
وفي لبنان، وزّع المركز 442 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مدينة طرابلس، استفاد منها 2,210 أفراد، وذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية في الجمهورية اللبنانية.
وفي إندونيسيا، نفّذ المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في مدينة ماكاسار خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، بمشاركة 32 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية. وتمكّن الفريق الطبي من إجراء 18 عملية قلب للأطفال، و17 عملية للكبار، و81 قسطرة قلبية تداخلية للكبار، إضافة إلى عمليتين بتقنية TAVI.
أما في أفغانستان، فقد دشّن المركز مشروع توزيع المساعدات الغذائية العاجلة لمتضرري الزلزال في ولاية كنر، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان فيصل بن طلق البقمي، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني شهاب الدين دلاور. وشملت المساعدات 3,000 سلة غذائية تزن 211.5 طنًا، خُصّصت للأسر الأكثر تضررًا.
وقدّم السفير فيصل البقمي تعازي المملكة للشعب الأفغاني الشقيق، مؤكدًا حرص المملكة الدائم على مد يد العون للمتضررين. من جانبه، ثمّن رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني الدور الإنساني للمملكة، مشيرًا إلى وقوفها مع الشعب الأفغاني لأكثر من 50 عامًا.
وتأتي هذه المبادرات في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في مختلف أنحاء العالم.