سماء الوطن العربي تترقب ذروة زخة شهب الدبيات فجر الثلاثاء دون تأثير للقمر

تشهد سماء الوطن العربي منتصف ليل الإثنين وفجر الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 ذروة زخة شهب الدبيات، بالتزامن مع بداية فصل الشتاء فلكيًا، في ظاهرة تُعد آخر زخات الشهب الرئيسية خلال هذا العام.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن شهب الدبيات تنشط سنويًا بين 17 و25 ديسمبر، نتيجة مرور الأرض بسحابة من الحطام الغباري المتناثر على مدار المذنب الدوري "توتل" (8P/Tuttle). وعند دخول هذه الجسيمات الغلاف الجوي بسرعات عالية، تحترق على ارتفاع يتراوح بين 80 و120 كيلومترًا، محدثة ومضات وخطوطًا ضوئية سريعة في السماء.
وأضاف أن فرص مشاهدة الشهب تزداد عندما تكون نقطة إشعاعها في كوكبة "الدب الأصغر" فوق الأفق الشمالي، حيث يتضاعف عدد الشهب المرئية كلما ارتفعت هذه النقطة في السماء خلال ساعات الفجر، وهو التوقيت المتوقع لبلوغ الذروة.
وأشار أبو زاهرة إلى أن زخة الدبيات تنتج عادة بين 5 إلى 10 شهب في الساعة في ظروف رصد مثالية، مبينًا أن القمر سيكون في طور الهلال ولن يكون ظاهرًا في السماء خلال ذروة الزخة، ما يوفر فرصة مثالية لرصدها في سماء مظلمة دون تأثير يُذكر للإضاءة القمرية.
وبيّن أن شهب الدبيات اكتُشفت حديثًا نسبيًا، مقارنة ببقية الزخات السنوية، حيث تم التعرف عليها قبل نحو قرن، بعد ملاحظة أن بعض الشهب التي تُرى في أواخر ديسمبر تنطلق من نفس النقطة في السماء، ما أكد أنها ظاهرة دورية وليست عشوائية.