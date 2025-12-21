سماء الوطن العربي تترقب ذروة زخة شهب الدبيات فجر الثلاثاء دون تأثير للقمر

وبيّن أن شهب الدبيات اكتُشفت حديثًا نسبيًا، مقارنة ببقية الزخات السنوية، حيث تم التعرف عليها قبل نحو قرن، بعد ملاحظة أن بعض الشهب التي تُرى في أواخر ديسمبر تنطلق من نفس النقطة في السماء، ما أكد أنها ظاهرة دورية وليست عشوائية.