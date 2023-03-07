دارة الملك عبدالعزيز تنعى الدكتور عبدالرحمن الأنصاري

نعت دارة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن الأنصاري؛ أستاذ التاريخ والآثار بجامعة الملك سعود.
وقالت الدارة اليوم: رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان.
وكان المؤرخ وعالم الآثار السعودي الدكتور عبدالرحمن الأنصاري؛ قد تُوفي أمس الإثنين، عن عمر ناهز 87 عاماً، بعد معاناةٍ طويلة مع المرض، وسيُصلى عليه ظهر اليوم الثلاثاء بالمسجد النبوي في المدينة المنوّرة، وسيوارى جثمانه في الثرى بمقبرة البقيع.
ويعد الراحل الذي وُلد في المدينة المنوّرة عام 1935 من أوائل علماء الآثار والمؤرخين السعوديين، أسهم في تطوير الدراسات الأثرية في جامعة الملك سعود، وأسّس أول قسم أكاديمي للآثار والمتاحف بها. كما اكتشف الموقع الأثري بقرية "الفاو" جنوب الجزيرة العربية، وأشرف على أعمال التنقيب فيه لأكثر من عقدين، وكان عضواً بمجلس الشورى في دورتيه الأولى والثانية.
ومنحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسام الملك خالد من الدرجة الأولى، تقديراً لجهوده المتميزة في أعمال التنقيب عن الآثار والتراث بالسعودية، حيث بذل دوراً كبيراً ورائداً طوال تاريخه العلمي والمهني، في استكشاف الكثير من المواقع الأثرية، وإبرازها للعالم كعمق حضاري ومكوّن أصيل في الثقافة الإنسانية.