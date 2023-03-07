دارة الملك عبدالعزيز تنعى الدكتور عبدالرحمن الأنصاري

ويعد الراحل الذي وُلد في المدينة المنوّرة عام 1935 من أوائل علماء الآثار والمؤرخين السعوديين، أسهم في تطوير الدراسات الأثرية في جامعة الملك سعود، وأسّس أول قسم أكاديمي للآثار والمتاحف بها. كما اكتشف الموقع الأثري بقرية "الفاو" جنوب الجزيرة العربية، وأشرف على أعمال التنقيب فيه لأكثر من عقدين، وكان عضواً بمجلس الشورى في دورتيه الأولى والثانية.