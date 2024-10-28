المقيمة الإندونيسية أليس: الشعب السعودي مضياف

وأشارت أليس خلال حديثها أيضاً إلى حبها للأكلات السعودية، والتي أُعجبت بها منذ أن تذوقتها للمرة الأولى، خاصة لنكهاتها وتوابلها الخاصة، وأضافت أن صداقتها مع نورة، إحدى المواطنات السعوديات، أسهمت في توثيق علاقتها بالمجتمع السعودي، فقد دعتها نورة للتعرف على عائلتها، كما دعتها إلى حضور حفل زفاف سعودي، وهي تجربة أثارت إعجابها وأعطتها فرصة للتعرف على تقاليد الزفاف والاحتفاء بالمناسبات الخاصة في المملكة.