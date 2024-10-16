تنفيذ 9,017,000 عملية إلكترونية عبر "أبشر" في سبتمبر 2024م

وعبر منصة أبشر أعمال تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2,298,800 عملية، حيث تضمنت إصدار 1,174,266 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، و340,524 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، و231,059 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 111,871 تأشيرة الخروج والعودة، وإضافة 89,610 مستخدمين فعليين للمركبة، وإجراء 74,516 عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، و53,646 عملية نقل الخدمات، وإجراء 39,323 عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة، وتجديد 32,060 رخصة سير، و27,573 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، وإصدار 22,765 شهادة خلو سوابق، و17,068 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، و15,841 عملية في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و7,247 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و7,006 عمليات في خدمة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي، وإجراء 6,108 عمليات في الأسلحة الهوائية، و5,788 عملية تحديث لمعلومات جواز السفر، و3,297 عملية تعديل مهنة، و3,037 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، و3,002 استعلام عن معلومات المركبات، 2,615 عملية إلغاء في خدمة تأشيرة الخروج والعودة، و1,667 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.