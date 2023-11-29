"هاني وفا": مع إكسبو 2030 سيرى العالم أن وطننا في مصاف الدول المتقدمة بقيادة تسعى للوصول بنا إلى عنان السماء

يؤكد الكاتب الصحفي هاني وفا رئيس تحرير صحيفة "الرياض"، أن فوز الرياض بتنظيم (إكسبو 2030)، يكشف ما نملكه ولا يملكه الآخرون، إنه شغف قيادتنا للوصول بالسعودية إلى "عنان السماء" قولاً وفعلاً، وإخلاص الشعب السعودي الوفي لقيادته، وإسهاماته الفاعلة في إعادة بناء الوطن، متوجهين جميعًا نحو المستقبل، ليرى العالم أن وطننا أصبح في مصاف الدول المتقدمة، إن لم يتفوق على بعضها في كثير من المجالات.
وفي مقاله "للمستقبل عاصمة" بافتتاحية صحيفة "الرياض"، يقول "وفا": "هو الترقب والانتظار لا المفاجأة.. ذلك ما حدث مع كل مواطن عند اقتراب الإعلان عن الدولة الفائزة بتنظيم (إكسبو 2030)، لم يكن لدينا شك في أن عاصمتنا الحبيبة الرياض ستفوز بتنظيم هذا المعرض الأشهر على مستوى العالم، كل المؤشرات كانت قوية وأكسبتنا ثقة كبيرة أن الفوز بالتنظيم آت لا محالة، فما نملكه لا يملكه غيرنا، ليس القدرة على التنظيم والاستعداد الكبير لهذا الحدث الضخم فحسب، فهذه أمور نعلم تمام العلم قدرة بلادنا عليها، ما نملكه ولا يملكه الآخرون هو شغف قيادتنا للوصول بمملكتنا إلى (عنان السماء) قولاً وفعلاً، وإخلاص الشعب السعودي الوفي لقيادته، ومساهمته الفاعلة في إعادة بناء الوطن في مرحلة نعيشها وستعيشها الأجيال من بعدنا، تصل فيها بلادنا - إن شاء المولى عز وجل - إلى مكانة أعلى مرموقة تستحقها عن جدارة واستحقاق".
ويضيف "وفا" قائلًا: "فالعمل الجبار الذي تشهده المملكة على كل الصّعد نتاجه التقدم والازدهار والتطور الشامل في جميع مناحي الحياة، فرؤية 2030 رؤية شاملة للوطن بكل مكوناته، وفتحت لنا أبواب المستقبل على مصراعيها، وجعلت العالم شديد الانبهار بما يحدث على أرض بلادنا في وقت وجيز، فبلادنا أصبحت ورشة عمل لا تهدأ في كل منطقة ومدينة وقرية، تنمية شاملة لم تترك مجالاً إلا وطرقته، ولا باباً من أبواب التقدم إلا وفتحته وخاضته بكل تمكن واقتدار، بل وأبدعت في مجالات لم تكن ضمن الاهتمامات وأصبحت علامات بارزة فارقة على المستوى العالمي".
وينهي "وفا" مستلهمًا كلمات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويقول: "من الرائع أن يتزامن تتويج مستهدفات وخطط رؤية 2030 مع استضافة الرياض إكسبو 2030، وكما قال سمو ولي العهد: "فرصة رائعة نشارك العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة"، وليرى العالم أن وطننا أصبح في مصاف الدول المتقدمة، إن لم يتفوق على بعضها في كثير من المجالات".