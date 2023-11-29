"هاني وفا": مع إكسبو 2030 سيرى العالم أن وطننا في مصاف الدول المتقدمة بقيادة تسعى للوصول بنا إلى عنان السماء

وفي مقاله "للمستقبل عاصمة" بافتتاحية صحيفة "الرياض"، يقول "وفا": "هو الترقب والانتظار لا المفاجأة.. ذلك ما حدث مع كل مواطن عند اقتراب الإعلان عن الدولة الفائزة بتنظيم (إكسبو 2030)، لم يكن لدينا شك في أن عاصمتنا الحبيبة الرياض ستفوز بتنظيم هذا المعرض الأشهر على مستوى العالم، كل المؤشرات كانت قوية وأكسبتنا ثقة كبيرة أن الفوز بالتنظيم آت لا محالة، فما نملكه لا يملكه غيرنا، ليس القدرة على التنظيم والاستعداد الكبير لهذا الحدث الضخم فحسب، فهذه أمور نعلم تمام العلم قدرة بلادنا عليها، ما نملكه ولا يملكه الآخرون هو شغف قيادتنا للوصول بمملكتنا إلى (عنان السماء) قولاً وفعلاً، وإخلاص الشعب السعودي الوفي لقيادته، ومساهمته الفاعلة في إعادة بناء الوطن في مرحلة نعيشها وستعيشها الأجيال من بعدنا، تصل فيها بلادنا - إن شاء المولى عز وجل - إلى مكانة أعلى مرموقة تستحقها عن جدارة واستحقاق".