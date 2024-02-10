"يزيد الراجحي" يقترب من بطولة رالي حائل 19 بعد تصدُّره المرحلتين الأولى والثانية

وكان "الراجحي"؛ أمس، قد حقق المركز الأول في المرحلة الأولى، وبتحقيقه المركز الأول مبدئياً في المرحلة الثانية هذا اليوم، يقترب من بطل رالي حائل الـ19، وبها يكون أول المتصدّرين لأولى جولات بطولتَي العالم والشرق الأوسط للراليات الصحراوية "باها".