في "الياسمين" بشمال الرياض.. "الثروة العقارية" تعلن عن مزاد الشريط التجاري

أعلنت شركة الثروة الأولى العقارية عن إقامة المزاد العلني "الشريط التجاري" تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" لطرح 6 أراضٍ تجارية بمساحات إجمالية تتجاوز 26.000 متر مربع بحي الياسمين الواقع في العاصمة الرياض.
وسيقام المزاد عصر يوم الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 13 ديسمبر 2023م في قاعة عبية نجد للاحتفالات والمؤتمرات.
وتمتاز عقارات المزاد الشريط التجاري باكتمال خدماتها الحيوية ومواقعها الاستراتيجية والاستثنائية على طريق الملك فهد وطريق العليا شمال مدينة الرياض، وفي محيط يتألق بأهم وأبرز معالم وطرق الرياض الحيوية والتجارية، مثل: برج بنك ساب، وبرج مصرف الإنماء قيد الإنشاء، وبرج تمكين، إضافة إلى قربها من مستشفى الحبيب الجديد ومشروع المكعب النوعي الواقع على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ومن المتوقع أن يشهد المزاد تنافساً كبيراً، بين نخبة من كبار المستثمرين والمطورين ومجموعة من التحالفات وقادة السوق العقاري، لأهمية العقارات المطروحة وندرة المعروض وتميزه في هذا المزاد الاستثنائي والنوعي.
ويُعدّ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
ودعت "الثروة العقارية" جميع الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة فيه يرجى التواصل على:
0555722515
0550444360
920003566