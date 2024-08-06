"آل الشيخ": إشادة مجلس الوزراء بمخرجات مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية دعم لقضايا الأمة

عبّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي رئيس المؤتمر التاسع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن اعتزازه وشكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لإشادة مجلس الوزراء في جلسته اليوم، بما اشتمل عليه المؤتمر من مخرجات تستهدف تعزيز التضامن الإسلامي، وترسيخ مبادئ الاعتدال والوسطية، والاهتمام بقضايا المسلمين وبما يُسهم في وحدتهم واستقرارهم.