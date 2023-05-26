شرم الشيخ.. حضور مميز لجهود السعودية في اجتماع بنك التنمية الأفريقي الـ58

رأس وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف، وفد المملكة في الاجتماع السنوي الـ58 لمجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية، والاجتماع السنوي الـ49 لمجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي، خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023 في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: "حشد تمويل القطاع الخاص للمناخ والتنمية الخضراء في أفريقيا"، بحضور عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الممثلين للدول الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلي وكالات التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف، وكبار الأكاديميين، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وسلطت الاجتماعات الضوء على العديد من القضايا الهامة للقارة الأفريقية، ومن أبرزها: "سبل الحصول على الطاقة، والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير الفرص الاستثمارية لدفع عجلة التنمية ومعالجة تحديات تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي".
وخلال الاجتماعات، استعرض "الخريف" دعم حكومة المملكة العربية السعودية للدول الأفريقية، سواء ثنائياً أو من خلال المنظمات الإقليمية والدولية كالبنك الأفريقي للتنمية، وسلط الضوء على بعض المبادرات التي أطلقتها المملكة في مجال الأمن الغذائي والتعامل مع التغير المناخي، كمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وأكد ضرورة قيام البنك بتبني سياسات متوازنة لدعم دول القارة لمواجهة تلك التحديات، مشدداً على ضرورة تعاون البنك مع المنظمات الدولية الأخرى مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لديها بالشكل الأمثل.
يشار إلى أن الاجتماعات السنوية لعام 2023 تُعد إطاراً لمحافظي مجموعة البنك من أجل تبادل خبراتهم في تحفيز التمويل الخاص محلياً ودولياً؛ حيث إن هذه الاجتماعات تتُيح الفرصة للمحافظين لمناقشة التحديات لجذب تمويل القطاع الخاص في استثمارات تدعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.