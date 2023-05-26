شرم الشيخ.. حضور مميز لجهود السعودية في اجتماع بنك التنمية الأفريقي الـ58

رأس وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف، وفد المملكة في الاجتماع السنوي الـ58 لمجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية، والاجتماع السنوي الـ49 لمجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي، خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023 في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: "حشد تمويل القطاع الخاص للمناخ والتنمية الخضراء في أفريقيا"، بحضور عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الممثلين للدول الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلي وكالات التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف، وكبار الأكاديميين، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.