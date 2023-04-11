"سعود بن خالد الفيصل" يرعى الحفل السنوي لتكريم 400 حافظ وحافظة لكتاب الله من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

من جهته قدّم رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة فضيلة الشيخ الدكتور علي العبيد، عظيم شكره وامتنانه لسمو نائب أمير المنطقة، على رعايته الكريمة لحفل خريجي الجمعية.. وتَحَدّث العبيد عن أن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها وما كُلفت به، بإشراف فني من قِبَل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وإشراف مالي وإداري من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ فلمقامهما كل الشكر والتقدير على ما تقومان من جهود في مساندة الجمعية لتحقيق أهدافها.