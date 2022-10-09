مكة.. داعية فلبيني يفارق الحياة وهو ينسق الدروس الدعوية بالشرائع

وقال: "سافرت وإياه في إحدى الرحلات الدعوية وكانت مدتها ٢٤ ساعة ومنذ تحركنا حتى رجعنا وهو يتكلم بالجوال لم يفصل كلامه إلا الوقت الذي ترجم لنا فيه مع الجالية الفلبينية التي لا تتجاوز الساعتين ووقت النوم وعندما سألته عن هذه المكالمة التي أطال فيها قال إن هذا رجل غير مسلم وله الرغبة في الإسلام ولكن بشرط أن أثبت له عدم التثليث في المعبود، الله أكبر ما أصبره يوم وليلة وهو يورد الأدلة لهذا الشخص حتى يسلم، رحمك الله أبا عبدالله صاحب الخلق الدمث والمحب للدعوة وغفر لك وعوضنا خيراً".