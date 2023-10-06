مسؤولة دار نشر صينية: معرض الكتاب بالرياض يمثّل منصة تفاعلية للتبادل الثقافي

وأسست الحكومة الصينية دار "تشاينا إنترناشيونال برس" في عام 1993؛ لتقديم الصين والثقافة الصينية إلى العالم، ومشاركة الإسهامات الحضارية للصين قديمًا وحديثًا إلى القراء المحليين والأجانب، وتُصدر الدار أكثر من 200 عنوان جديد سنويًا، معظمها باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والروسية والإيطالية والتركية والعربية، واليابانية والكورية والإندونيسية، وتتوزع الإصدارات على مجالات الفنون والثقافة والأدب والفلسفة وأدب السفر وكتب الأطفال في الصين.