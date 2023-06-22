الوطنية للإسكان NHC تبدأ بإنشاء ملاعب للبادل في مجتمع المشرقية بالرياض

بدأت الوطنية للإسكان NHC بإنشاء ملاعب مخصصة لرياضة البادل في مجتمع المشرقية، وذلك بهدف تطوير المشاريع التي من شأنها أن تعزز تكاملية المجتمع وجعلها بيئة سكنية تتسم بجودة ورفاهية الحياة.
وجاء ذلك لكون البادل واحدة من الرياضات التي تحظى بشهرة متنامية وإقبال واسع من قِبل محبي الرياضة في المملكة، حيث يتركز سعي الوطنية للإسكان على توفير بيئة مستدامة تتيح للأسرة السعودية اتباع نمط حياة صحي، بجانب التشجيع على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية داخل الضواحي والمجتمعات.
وتتكون ملاعب البادل في مجتمع المشرقية من ملعبين، ملعب مخصص للرجال وملعب مخصص للنساء، كما أنه يوجد غرف خاصة لتبديل الملابس لكلا الجنسين، وغرفة لاستقبال وإدارة الملاعب، بالإضافة إلى مضمار رياضي للمشي والتنقل بين الملاعب وما يحيط بها بكل سهولة.
ويقع مجتمع المشرقية في بيئة حيوية شرق مدينة الرياض، على مساحة تزيد عن 3 ملايين م2، بواقع 3700 وحدة سكنية ويعد من المشاريع التي صُممت بأيادٍ سعودية وعلى 6 نماذج مختلفة تجمع بين الحداثة والأصالة وبمساحات تتراوح ما بين 350 - 460 م2، وفق أعلى المعايير العالمية.
ويُشار إلى أن الوطنية للإسكان بدأت بتسليم الوحدات السكنية للمُلاك منذ مطلع شهر يونيو من العام الحالي ، وذلك ضمن جهودها المبذولة في تسريع وتيرة تسليم المساكن للمستفيدين ومواصلة السعي على تسليم بقية الوحدات في أسرع وقت، وضمان تسليمها بما يتوافق مع رغبات وتطلعات الملاك.
الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان NHC تسعى إلى خلق بيئة سكنية جاذبة لتطوير السوق العقاري والارتقاء باحترافية الخدمات المقدمة، استنادًا لرؤية طموحة تواكب تطلعات جيل المستقبل وتحقق أعلى معايير جودة الحياة كهدف إستراتيجي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030