الوطنية للإسكان NHC تبدأ بإنشاء ملاعب للبادل في مجتمع المشرقية بالرياض

ويقع مجتمع المشرقية في بيئة حيوية شرق مدينة الرياض، على مساحة تزيد عن 3 ملايين م2، بواقع 3700 وحدة سكنية ويعد من المشاريع التي صُممت بأيادٍ سعودية وعلى 6 نماذج مختلفة تجمع بين الحداثة والأصالة وبمساحات تتراوح ما بين 350 - 460 م2، وفق أعلى المعايير العالمية.