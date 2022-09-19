احتفالًا باليوم الوطني الـ92.. "تعليم الرياض" تعتمد 14 برنامجًا وفعالية نوعية

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، أن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، قد وجّه المجتمع التعليمي بإقامة هذه البرامج والفعاليات الوطنية المعتمدة وزاريًّا، والتي تأتي من منطلق تفعيل مشروع "اليوم الوطني" في التعليم؛ لتعزيز مكانة الوطن في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات، وترسيخ قِيَم الولاء والمحبة والانتماء والمواطنة الصالحة؛ مشيرًا إلى أن فعاليات وبرامج الاحتفاء، ستنطلق في كل المدارس بمختلف المراحل الدراسية على مدى أسبوع دراسي كامل؛ اعتبارًا من الأحد الموافق 29 صفر، وحتى الخميس الموافق 3 ربيع الأول من العام 1444هـ.