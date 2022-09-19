احتفالًا باليوم الوطني الـ92.. "تعليم الرياض" تعتمد 14 برنامجًا وفعالية نوعية

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، 14 برنامجًا وفعالية في إطار خطتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ(92) للمملكة، تحت شعار "هي لنا دار" والتي سيجري تنفيذها في جميع مقرات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات.
وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، أن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، قد وجّه المجتمع التعليمي بإقامة هذه البرامج والفعاليات الوطنية المعتمدة وزاريًّا، والتي تأتي من منطلق تفعيل مشروع "اليوم الوطني" في التعليم؛ لتعزيز مكانة الوطن في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات، وترسيخ قِيَم الولاء والمحبة والانتماء والمواطنة الصالحة؛ مشيرًا إلى أن فعاليات وبرامج الاحتفاء، ستنطلق في كل المدارس بمختلف المراحل الدراسية على مدى أسبوع دراسي كامل؛ اعتبارًا من الأحد الموافق 29 صفر، وحتى الخميس الموافق 3 ربيع الأول من العام 1444هـ.
وفي الإطار ذاته، أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة أن الإدارة العامة للتعليم وضمن استعداداتها لانطلاق فعاليات اليوم الوطني، قد أقرت في خطتها 14 برنامجًا تشمل فعاليات وأنشطة نوعية مختلفة.
ويأتي في مقدمة البرامج الوطنية "أوبريت وفلكلور وطني" بمشاركة الطلاب والطالبات، يُبرز جهود المؤسس رحمه الله، ويجسد مشاعر الحب والولاء للمليك وولي عهده الأمين، وما تمر به المملكة من نهضة تنموية وتطويرية على كل المستويات، وفعالية "الراية" وهي تُعنى بالتعريف بتقاليد العلم السعودي ومكانته وأهمية المحافظة عليه والعناية به.
ويتضمن برنامج الاحتفاء فعاليات تراثية؛ منها: فقرة "حب الوطن" وهي فعالية تراثية تتضمن الأناشيد الوطنية والرقصات الشعبية بمشاركة الطلاب والطالبات للتعريف بتراث المملكة ومعالمها التاريخية، وفعالية "مصيحة" وفيها يتم ربط الطلاب والطالبات بالتراث العريق المرتبط بالإبل من خلال استعراض فرقة "الهجانة" وتعليم الطلاب والطالبات ركوب الإبل ورفع رايات العز والتوحيد على ظهورها، إضافة إلى برامج المنافسات الرياضية الوطنية حيث تنظم الإدارة "بطولة كرة القدم الوطنية" مع عدد من الفعاليات الرياضية المصاحبة بمشاركة الطلاب والطالبات.
ويشمل البرنامج الفعاليات الأدبية والفنية ومنها "أمسية وطن الشموخ"، وهي قصائد معبرة عن الوطن بمشاركة الطلاب والطالبات والمعلمين وأولياء الأمور، وفعالية "بك نفخر يا وطن" للتعبير عن منجزات الوطن من خلال كتابة المقال أو الرسم، وكذلك فقرة "رؤية وطن" للتعبير بالكتابة أو الرسم عن برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030م، إضافة إلى جدارية "حب الوطن" وهي لوحة جدارية لممارسة الخط العربي وفن الرسم للتعبير عن ماضي المملكة وحاضرها ومستقبلها المشرق. وفقرة "رسم وتلوين العلم" وهو برنامج فني لرسم العلّم السعودي مع تضمينه عبارات وطنية معبرة باستخدام البرامج التقنية، و"كتيب تلوين تعليمي"، ويهدف من خلال التلوين لاستذكار سيرة المؤسس طيب الله ثراه ورحلته لتوحيد المملكة.
وضِمن الخطة أيضًا فعاليات "دون حدك يا وطن" وهي فعالية تستذكر دور جنودنا البواسل للذود عن حياض الدين والوطن والاحتفاء بهم، و"أخو نورة" وهي عبارة عن كتابات معبرة عن أثر المرأة في تنمية الوطن ودورها العظيم و"مسيرة وطن" وهي مسيرة طلابية احتفالية باليوم الوطني.