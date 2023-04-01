مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة السمنة "لعشريني" تجاوز وزنه حاجز الـ230 كجم

وأضاف أن المريض عانى لسنوات من مضاعفات تلك السمنة؛ حيث تسببت له في تكرار انقطاع التنفس أثناء النوم، وارتفاع معدل السكر التراكمي وضغط الدم، على الرغم من صغر عمره، بالإضافة إلى أنه أصبح محدود الحركة والمشي بسبب ضغط الوزن الشديد على المفاصل، مع الشعور الدائم بآلام في أسفل الظهر والحوض ومفاصل الركبتين، وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية والتعليمية ورغبته في العزلة الاجتماعية.