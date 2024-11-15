بالصور.. بواكير الربيع تُزيِّن جبال "قطن" بعد موسم ممطر

وتنتشر في جبال قطن ظاهرة التكهف. وقد استُخدمت هذه الكهوف كقبور. وتوجد بعض جثث الموتى التي ما زالت محتفظة بشكلها؛ وسبب وجودها في هذه المواقع - كما ذكر النقيدان في كتابه أرض القصيم - أنه في الزمن السابق كان مَن يصاب بمرض ميئوس منه أثناء رحلة الحج يُترك في أحد تلك الكهوف؛ حتى لا يصيب بقية المجموعة بالعدوى، ثم تكمل القافلة سيرها، ويوضع عنده طعامه؛ ليأكل منه حتى يموت.