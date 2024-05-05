"أمين الطائف" يناقش مع مدير وأعضاء "هيئة الصحفيين" دورَ الإعلام في إبراز مشاريع المحافظة

الْتقى أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم بمكتبه، مديرَ فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمحافظة عطاالله الجعيد، وأعضاء فرع الهيئة.
وجرى خلال اللقاء تبادل الرؤى والأفكار حول أهمية دور الصحافة والإعلام في معالجة الإشكاليات وإبراز المشاريع النوعية القادمة للطائف، بفضل دعم القيادة الرشيدة لكل ما يهم المواطنين، واهتمام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وكشف أمين الطائف أن المحافظة ستشهد الفترة القادمة مشاريع تطويرية نوعية، تستهدف البنية التحتية وتحسين المظهر البلدي ومعالجات التشوه البصري، وتقديم الخدمات البلدية في الأحياء والمخططات السكنية، وتسهيل إجراءات الاستثمار أمام رجال المال والأعمال؛ مشيدًا بدور الصحافة والإعلام في الطائف.
حضر اللقاءَ نائب مدير الفرع عبدالكريم الذيابي، ومدير الإعلام الرياضي بندر الزايدي، ومدير العلاقات العامة مطلق الجعيد، ومدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة الطائف فائز الثبيتي.