"أمين الطائف" يناقش مع مدير وأعضاء "هيئة الصحفيين" دورَ الإعلام في إبراز مشاريع المحافظة

وكشف أمين الطائف أن المحافظة ستشهد الفترة القادمة مشاريع تطويرية نوعية، تستهدف البنية التحتية وتحسين المظهر البلدي ومعالجات التشوه البصري، وتقديم الخدمات البلدية في الأحياء والمخططات السكنية، وتسهيل إجراءات الاستثمار أمام رجال المال والأعمال؛ مشيدًا بدور الصحافة والإعلام في الطائف.