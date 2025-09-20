السعودية تفوز باستضافة "إنترفيجن 2026".. منصة عالمية تحتفي بالموسيقى والتنوع الثقافي

وشاركت المملكة، ممثلة بهيئة الموسيقى، في النسخة الأولى من المسابقة المقامة حاليًا في العاصمة الروسية موسكو، من خلال عمل غنائي خاص أُعدّ لهذه المناسبة، في خطوة تؤكد على الحضور الفاعل والمتنامي للمملكة على الساحة الموسيقية الدولية.