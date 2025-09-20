السعودية تفوز باستضافة "إنترفيجن 2026".. منصة عالمية تحتفي بالموسيقى والتنوع الثقافي

فازت المملكة العربية السعودية باستضافة النسخة الثانية من المسابقة الموسيقية الدولية الكبرى "إنترفيجن"، والمقرر تنظيمها في عام 2026، لتُصبح بذلك أول دولة في المنطقة تستضيف هذا الحدث العالمي الذي يُعد منصة بارزة تحتفي بالتنوع الموسيقي، وتعزز التبادل الثقافي بين شعوب العالم عبر الفن.
وشاركت المملكة، ممثلة بهيئة الموسيقى، في النسخة الأولى من المسابقة المقامة حاليًا في العاصمة الروسية موسكو، من خلال عمل غنائي خاص أُعدّ لهذه المناسبة، في خطوة تؤكد على الحضور الفاعل والمتنامي للمملكة على الساحة الموسيقية الدولية.
وتُعد "إنترفيجن" واحدة من أبرز المسابقات الموسيقية العالمية، إذ تجمع سنويًا مواهب غنائية من مختلف الدول لتقديم عروض حيّة أمام جمهور دولي واسع، ما يجعلها منصة رائدة للتواصل الثقافي وإبراز المواهب الإبداعية.
وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث الفني الكبير كامتداد لدور وزارة الثقافة وهيئة الموسيقى في تمكين القطاع الموسيقي من التفاعل مع المشهد العالمي، واحتضان فعاليات دولية تُعزّز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للفنون والثقافة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكدت هيئة الموسيقى أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتعزيز حضور المملكة في المحافل الفنية، وتسهم في فتح آفاق أوسع للصناعات الإبداعية، واستقطاب مشاركات قياسية من مختلف دول العالم في نسخة 2026 المرتقبة، وسط عروض موسيقية مبتكرة تجسد روح التنوع الثقافي والإبداع الفني.