21 مادة لتنظيم "مهنة الخياطة" في عهد "المؤسّس".. تفاصيل ما قبل 91 عامًا

الانتقال بحجة واضحة

وذُكِرَ في المواد أيضًا: "لا يسوغ انتقال أي صانع يكون مرتبطًا بمعلم تلقاء أجرة أن يخرج من يد معلمه إلا بحجة واضحة تثبت لدى هيئة الأمناء وتسوّغ له حق الخروج، وكل من أصبح معلمًا في صنعة الخياطة على الطريقة المنصوص عليها هذه الخياطة ويصدر منه خلف في المواعيد أو اختلاس في الأجرة أو خلل في التفصيل أو الخياطة وما هو في هذا المعنى يكون مسؤولًا عن عمله وتقصيره أمام شيخ الطائفة إذا راجعه صاحب العمل ويؤاخذ على ما وقع منه".