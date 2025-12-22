"وقاء" ينفذ رشًا جويًا لمكافحة الآفات في مكة لمدة يومين وينبّه إلى أخذ الحيطة والحذر

دعا فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين والمزارعين ومربي الماشية والنحالين، إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع الرش الجوي وعمليات المكافحة.
وأوضح المركز أن أعمال الرش ستُنفذ خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين 23 و24 ديسمبر 2025م، من الساعة السادسة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا.
وبيّن أن مواقع الرش تشمل المناطق الخضرية والمستنقعات المجاورة لمحطة التنقية ومجرى الصرف الصحي جنوب مكة المكرمة، ومحيط محطة معالجة مياه الشميسي، إضافة إلى المناطق الخضرية والمستنقعات بوادي فاطمة، ووادي الحكاك بمحافظة رابغ.