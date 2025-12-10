الخريف يرعى حفل إعلان الفائزين بجائزة "مدن" للتميز الصناعي 22 ديسمبر

برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، تُعلن "مدن" بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أسماء الفائزين في الدورة الثانية من جائزة "مدن" للتميز الصناعي، وذلك خلال حفل يُقام بمدينة الرياض يوم 22 ديسمبر الجاري.
ويترقّب القطاع الصناعي الإعلان عن الفائزين بعد مشاركة واسعة بلغت 1,163 منشأة ومستثمرًا صناعيًا، خضعوا لمراحل تقييم متقدمة شملت استعراض المبادرات، والملفات، وبيئات العمل، والزيارات الميدانية، وصولًا إلى عمليات تحكيم دقيقة نفذتها لجان مختصة وفق معايير عالمية محكمة.
وتأتي الجائزة في عامها الثاني امتدادًا لنجاح الدورة الأولى عام 2024، حيث ساهمت في تحفيز الابتكار وتعزيز التنافسية، وبناء بيئة صناعية متقدمة ومستدامة قائمة على الإبداع والمعرفة، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية المملكة 2030.
وشهدت الدورة الثانية مشاركة منشآت من مختلف الأحجام، إلى جانب فئة رواد الصناعة، واستُعرضت خلالها مبادرات نوعية ركّزت على تمكين الكفاءات الوطنية، وتحسين بيئات العمل، وتبني ممارسات الاستدامة، في تجسيد لالتزام المستثمرين بدورهم في تطوير القطاع الصناعي كمحرك اقتصادي تنموي.
وتسعى الجائزة إلى إبراز أفضل الممارسات الصناعية، وتطوير جودة العمليات التشغيلية، وتبني التقنيات الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج، مع توفير منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المصانع بما يدعم تنافسية الصناعة السعودية محليًا وإقليميًا.
وتضم الجائزة أربع فئات رئيسة: المنشآت الصناعية الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، إلى جانب جائزة "مدن" لرواد الصناعة المخصصة للأفراد المتميزين في قيادة القطاع، بما في ذلك المرأة في الصناعة، وذلك ضمن خمسة مجالات تنافسية: الاستدامة البيئية، الابتكار الصناعي، التحول الرقمي، المسؤولية المجتمعية، وتنمية القدرات البشرية.
يُذكر أن "مدن" ومنذ تأسيسها عام 2001، نجحت في تطوير 40 مدينة صناعية بمساحات مطوّرة تتجاوز 240 مليون متر مربع، وتحتضن أكثر من 9,000 منشأة صناعية ولوجستية، إلى جانب 2,238 منتجًا جاهزًا، كما ساهمت في توفير أكثر من 600 ألف وظيفة في مختلف مناطق المملكة.