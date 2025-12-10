الخريف يرعى حفل إعلان الفائزين بجائزة "مدن" للتميز الصناعي 22 ديسمبر

يُذكر أن "مدن" ومنذ تأسيسها عام 2001، نجحت في تطوير 40 مدينة صناعية بمساحات مطوّرة تتجاوز 240 مليون متر مربع، وتحتضن أكثر من 9,000 منشأة صناعية ولوجستية، إلى جانب 2,238 منتجًا جاهزًا، كما ساهمت في توفير أكثر من 600 ألف وظيفة في مختلف مناطق المملكة.