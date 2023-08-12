مختبر بلدية عنيزة خط الدفاع الأول بمنظومة موسم التمور

ولا يمكن إدخال محاصيل المزارع دون اجتيازها دورة الفحص المخبرية التي تستغرق قرابة النصف ساعة؛ حرصًا من البلدية على صحة المستهلك وجزء من دورها الرقابي على المنتجات الغذائية؛ إذ يعد المختبر أحد أدوات القوة للبلدية الشريك في موسم عنيزة الدولي للتمور، إضافة إلى دورها في تجهيز البنية التحتية للمدينة الغذائية والنظافة اليومية.