وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (17) موقعًا حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (17) موقعًا حول المملكة, وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز كبشان لمدة يومين، ومركز حويتة، ومقر المحكمة العامة بمحافظة شقراء لمدة يوم لكل منهما، وللنساء في مركز القرارة لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين للرجال في مقر كتابة العدل بمحافظة شقراء لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مركز البدع لمدة ثلاثة أيام، ومقر البريد السعودي سبل بمحافظة شقراء، ويوم الأربعاء في مركز مرات، وجامعة شقراء، وللنساء في مركز العاذرية، ويوم الخميس للرجال في مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة شقراء.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز كلاخ بمحافظة الطائف لمدة يومين، ومركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم لكل منهما.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم خدماتها اليوم للنساء في مركز الشبيكية بمحافظة الرس لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في مقر محافظة المذنب لمدة يوم.
وفي منطقة الجوف تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز طلعة عمار لمدة أسبوع.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.