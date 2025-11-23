وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (17) موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز كبشان لمدة يومين، ومركز حويتة، ومقر المحكمة العامة بمحافظة شقراء لمدة يوم لكل منهما، وللنساء في مركز القرارة لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين للرجال في مقر كتابة العدل بمحافظة شقراء لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مركز البدع لمدة ثلاثة أيام، ومقر البريد السعودي سبل بمحافظة شقراء، ويوم الأربعاء في مركز مرات، وجامعة شقراء، وللنساء في مركز العاذرية، ويوم الخميس للرجال في مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة شقراء.