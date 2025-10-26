أكثر من 85 ورشة عمل تمكّن رواد الأعمال في "بيبان 2025"

يحتضن ملتقى "بيبان 2025"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، أكثر من (85) ورشة عمل متخصصة تهدف لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من نمو وتوسع واستدامة مشاريعهم؛ عبر مسارات معرفية وتطبيقية متنوعة وفقًا لأحدث التوجهات العالمية في ريادة الأعمال.
وتركّز الورش على رفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مهارات رواد ورائدات الأعمال لتأسيس وتنمية مشاريعهم؛ بما يسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية في السوقين المحلي والدولي، كما تسعى إلى تهيئة بيئة داعمة للابتكار، ومحفزة لأصحاب الأفكار الريادية على تحويلها لمشاريع ذات أثر اقتصادي مستدام.
ويشارك في تقديم الورش نخبة من المدربين والخبراء المحليين والدوليين من مختلف القطاعات؛ لمشاركة تجاربهم وخبراتهم مع رواد الأعمال، عبر جلسات حوارية وتطبيقية تُسهم في إثراء التجربة الريادية وتعزيز قدرات المشاركين على إدارة التحديات والتطوير المستمر.
ويعمل ملتقى "بيبان 2025" من خلال هذه الورش على دعم منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وتزويد أصحاب المشاريع بالمعرفة والأدوات التي تساعدهم في مواكبة التحولات التقنية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتبنّي الحلول المبتكرة التي تعزز الإنتاجية وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع.
ويرسخ ملتقى "بيبان 2025" مكانته منصة وطنية تجمع المعرفة والفرص والتجارب الريادية في بيئة واحدة؛ لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ ويمكن للراغبين في التسجيل وحضور فعاليات ملتقى "بيبان 2025" زيارة الرابط: https://bibanglobal.sa/ar/registration.