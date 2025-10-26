أكثر من 85 ورشة عمل تمكّن رواد الأعمال في "بيبان 2025"

وتركّز الورش على رفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مهارات رواد ورائدات الأعمال لتأسيس وتنمية مشاريعهم؛ بما يسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية في السوقين المحلي والدولي، كما تسعى إلى تهيئة بيئة داعمة للابتكار، ومحفزة لأصحاب الأفكار الريادية على تحويلها لمشاريع ذات أثر اقتصادي مستدام.