"بوينج" تشارك المملكة احتفالاتها باليوم الوطني.. ورئيس الشركة: مناسَبةٌ تعكس ماضيًا عريقًا

وبيّن المهندس "جزار" أن شركة "بوينج" تفخر بكونها جزءًا لا يتجزأ من المملكة العربية السعودية، فعلاقتنا التاريخية مع المملكة تعود لأكثر من 77 عامًا، ونحن ملتزمون بدعم أهداف رؤية 2030 وتنمية قطاع الطيران والدفاع والفضاء والخدمات المصاحبة لها؛ من خلال زيادة استثماراتنا المحلية، وتوطين آخر ما توصلت إليه التقنية، والتنوع في مشاريعنا مع الشركاء الوطنيين، والعمل على مشاريع صناعية عملاقة تساعد في خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل فيها.. اقتصاديًّا واجتماعيًّا.