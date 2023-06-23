مدير الأمن العام: الحج مكان عبادة ولن نسمح بظواهر تخل بسلامة ضيوف الرحمن

وأوضح مدير الأمن العام، خلال مؤتمر قيادات أمن الحج 1444 هـ، يقول: "نحن نعتمد في خطط موسم الحج على إدارة الحشود وفق منظومة واحدة، كالبنية التحتية والشوارع وعرضها، وكذلك منشأة الجمرات ووسائل النقل وجداول التفويج، كل ذلك نضعه في بيئة واحدة وندرسها في خطط أمنية من أجل أن نضع رجال الأمن في المكان الصحيح، وأن نتوقع كل السيناريوهات مع متابعة إدارة الحشود والحفاظ على سلامة الحجاج".