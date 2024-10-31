إطلاق حملة "تأمينك أمانك" لنشر ثقافة التأمين وجعلها أسلوب حياة

وأثبتت الدراسات الميدانية أنّ نفور المواطنين من خدمات التأمين يعود بشكل رئيس إلى غياب الوعي حول الدور والأهمية التي يلعبها التأمين على جميع المستويات؛ حيث تعتبره العديدُ من الدول استراتيجيةً هامة لسكانها. كما أوضحت الدراسات الخاصة بالمجتمع السعودي أن غالبية الأفراد يجهلون أنواع التأمين ولا يعرفون سوى التأمين الإلزامي، بينما توسع مفهوم التأمين ليشمل جوانب حياتية مختلفة؛ كالتعليم، والتدريب، والتأمين على المنشآت، والتعليم، إلى جانب التأمين الطبي وتأمين السيارات.