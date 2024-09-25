مزاد سيرين الإلكتروني.. "السعدون العقارية" تطرح 3 أصول عقارية مميزة بمواقع إستراتيجية في جنوب الرياض

أعلنت شركة السعدون العقارية، إقامة مزاد سيرين الإلكتروني، وذلك يوم الثلاثاء 8 /10/ 2024م، الساعة: 12 ظهراً حتى يوم الخميس 10 /10/ 2024م، الساعة 8 مساءً، عبر منصة الدال للمزادات.