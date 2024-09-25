مزاد سيرين الإلكتروني.. "السعدون العقارية" تطرح 3 أصول عقارية مميزة بمواقع إستراتيجية في جنوب الرياض

أعلنت شركة السعدون العقارية، إقامة مزاد سيرين الإلكتروني، وذلك يوم الثلاثاء 8 /10/ 2024م، الساعة: 12 ظهراً حتى يوم الخميس 10 /10/ 2024م، الساعة 8 مساءً، عبر منصة الدال للمزادات.
وأوضحت الشركة: يعرض المزاد 3 أصول عقارية مميزة بمواقع إستراتيجية في جنوب مدينة الرياض، مشيرة إلى أن العقار الأول يتكوّن من أرضٍ مُقام عليها عمارة تجارية وعمارتان سكنيتان وشيب مياه بمساحة 13000 متر مربع بحي المصفاة، والعقار الثاني أرض مستودعات مسورة بمساحة 3200 متر مربع بحي المنصورية، والعقار الثالث أرض سكنية 450 متراً مربعاً بحي عريض.
وأضافت "السعدون العقارية": تقع العقارات على أهم الطرق الحيوية؛ كطريق الخرج بحي المصفاة، وبالقرب من طريق العزيزية بحي المنصورية، وتتميّز بمواقعها جنوب الرياض؛ ما يجعلها وجهة مميزة للاستثمار، وتتميّز بقربها من أبرز المشاريع النوعية بالرياض؛ كالمدينة الصناعية الجديدة، مما يجعلها وجهة إستراتيجية.
ويعد المزاد فرصة مغرية للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على: 0555259495 – 920003852.