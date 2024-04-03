"الأرصاد" عن سيناريو "أمطار الربيع": أبريل قمة الهطولات وسيول شديدة مفاجئة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تحديثه للتوقعات الشهرية خلال فصل الربيع في المملكة، ارتفاع معدل الهطول الشهري خلال أبريل، وحالات مطرية غزيرة على: جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرّمة والرياض والقصيم ونجران.
وأوضح المركز أن توقعات هطول الأمطار خلال شهر أبريل تشير إلى هطـول أمطـارٍ أعلـى مـن المعـدل الطبيعـي بفرصـة حـدوث تصـل إلـى 60 % علـى مناطـق: جـازان، عسـير، نجـران والأجزاء السـاحلية علـى وسـط البحـر الأحمـر وجنـوبه؛ تمتـد التوقعـات إلـى أجـزاءٍ مـن مناطـق: الباحـة، الريـاض، مكـة المكرّمـة، المدينـة المنـوّرة، القصيـم، حائـل، الشـرقية، بفرصـة حـدوث تصـل إلـى نسـبة 50 %، بينمـا تكـون حـول معدلهـا علـى باقـي المناطـق.
وأضاف، أن التوقعات لشهر مايو تشير إلى أن فرصـة حـدوث هطـول أمطـارٍ أعلـى مـن المعـدل بنسـبة تصـل إلـى 50 % علـى أجـزاءٍ مـن مناطـق: المدينـة المنـوّرة، الشـرقية، نجران، وهطول أمطارٍ حول المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة بفرصة حدوث تصل نسبتها إلى 80 %.
وحذّر المركز من ارتفاع معدل الهطول الشهري في أبريل الذي يمثل قمة الهطول على المملكة مناخياً.
وتوقّع أن تشهد المملكة حالات مطريـة غزيـرة شـديدة وشـديدة جـداً مصاحبـة للبـَرَد والريـاح الهابطـة والتـي تتسـبّب فـي حـدوث السـيول القويـة والمفاجئـة فـي شـهر أبريـل، إضافة إلى حـدوث حالات مطريـة شـديدة الغـزارة وشـديدة جـداً علـى: جــازان، عســير، الباحــة، مرتفعــات مكــة المكرّمــة، الريــاض، القصيــم، نجــران، خاصـة خـلال شـهر أبريـل.
ولفت إلى ضرورة المتابعـة والالتـزام بالتوقعـات شـبه الفصليـة (لمـدة 14 يـوماً)، وتوقعـات الطقـس والإنذار المبكّـر مـن الحـالات الجويـة الشـديدة الصـادرة مـن المركـز الوطنـي للأرصاد.