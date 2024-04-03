"الأرصاد" عن سيناريو "أمطار الربيع": أبريل قمة الهطولات وسيول شديدة مفاجئة

وأوضح المركز أن توقعات هطول الأمطار خلال شهر أبريل تشير إلى هطـول أمطـارٍ أعلـى مـن المعـدل الطبيعـي بفرصـة حـدوث تصـل إلـى 60 % علـى مناطـق: جـازان، عسـير، نجـران والأجزاء السـاحلية علـى وسـط البحـر الأحمـر وجنـوبه؛ تمتـد التوقعـات إلـى أجـزاءٍ مـن مناطـق: الباحـة، الريـاض، مكـة المكرّمـة، المدينـة المنـوّرة، القصيـم، حائـل، الشـرقية، بفرصـة حـدوث تصـل إلـى نسـبة 50 %، بينمـا تكـون حـول معدلهـا علـى باقـي المناطـق.