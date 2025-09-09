جامعة شقراء تطلق برنامجًا تدريبيًا متكاملًا في الذكاء الاصطناعي

في خطوة لافتة نحو إعداد جيل جامعي متمكن من أدوات المستقبل، أعلنت جامعة شقراء، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، عن إطلاق برنامج تدريبي نوعي بعنوان "الذكاء الاصطناعي من النظرية إلى التدريب والممارسة"، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025م، ولمدة أربعة أسابيع، حيث يجمع البرنامج بين الجانبين النظري والتطبيقي.