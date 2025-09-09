جامعة شقراء تطلق برنامجًا تدريبيًا متكاملًا في الذكاء الاصطناعي

في خطوة لافتة نحو إعداد جيل جامعي متمكن من أدوات المستقبل، أعلنت جامعة شقراء، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، عن إطلاق برنامج تدريبي نوعي بعنوان "الذكاء الاصطناعي من النظرية إلى التدريب والممارسة"، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025م، ولمدة أربعة أسابيع، حيث يجمع البرنامج بين الجانبين النظري والتطبيقي.
ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب والطالبات بأساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الحديثة، إضافة إلى نماذج تعلم الآلة، وأساسيات البرمجة بلغة Python، كما يتناول الأدوات الاستراتيجية والجوانب الأخلاقية والقانونية، مع التركيز على ربط المهارات المكتسبة بمتطلبات سوق العمل.
ويُعقد البرنامج حضوريًا في مقر الجامعة بشقراء، حيث أكدت العمادة أن التسجيل متاح للطلاب والطالبات، مشددة على أهمية المبادرة بالتسجيل نظرًا لمحدودية المقاعد.
ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الجامعة لتعزيز قدرات طلابها في مجالات التقنية والبرمجة، بما يواكب التحولات الرقمية ويهيئهم لدخول سوق العمل بكفاءة عالية.