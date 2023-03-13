اعتماد 11 شركة متخصصة لتقديم إفطار رمضان بالمسجد النبوي

وخصصت الوكالة من خلال إداراتها المعنية برنامجاً مكثفاً يُعنى بمتابعة تقديم خدمات إفطار الصائمين في المسجد النبوي، ويُراعي التزام الجميع بالمعايير والاشتراطات المطلوبة لسلامة الأغذية، والمحافظة على تطهير ونظافة المسجد النبوي وتهيئته للمصلين والزائرين.