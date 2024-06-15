لضمان الرعاية الفائقة للحجاج.."الصحة" تؤكد جاهزية المنشآت الطبية في مشعر عرفات

وأكدت الوزارة جاهزية 4 مستشفيات بمشعر عرفات بعدد أسرّة يبلغ 716 سريرًا، هي: مستشفى شرق عرفة، أحد المستشفيات الرئيسية في المنطقة، ومستشفى جبل الرحمة، ومستشفى نمرة، ومستشفى عرفات الميداني، مبينة أن هذه المستشفيات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والكوادر الطبية المدربة للتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى تجهيز 52 مركزًا صحياً، بواقع 46 مركزاً في عرفة، و6 مراكز صحية بخط المشاة، تعمل جميعها على تقديم الخدمات الطبية الأساسية والطارئة للحجاج، ومجهزة بالأجهزة الطبية اللازمة والكوادر الطبية المدربة.