لضمان الرعاية الفائقة للحجاج.."الصحة" تؤكد جاهزية المنشآت الطبية في مشعر عرفات

أكدت وزارة الصحة، جاهزية كل المنشآت الصحية في مشعر عرفات لتقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في يوم الحج الأكبر "يوم عرفة"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام، من خلال تأمين الخدمات الصحية اللازمة، مشددة على اتخاذ تدابير واحتياطات مشددة لضمان توفير الرعاية الطبية الفائقة لجميع الحجاج.
وأكدت الوزارة جاهزية 4 مستشفيات بمشعر عرفات بعدد أسرّة يبلغ 716 سريرًا، هي: مستشفى شرق عرفة، أحد المستشفيات الرئيسية في المنطقة، ومستشفى جبل الرحمة، ومستشفى نمرة، ومستشفى عرفات الميداني، مبينة أن هذه المستشفيات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والكوادر الطبية المدربة للتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى تجهيز 52 مركزًا صحياً، بواقع 46 مركزاً في عرفة، و6 مراكز صحية بخط المشاة، تعمل جميعها على تقديم الخدمات الطبية الأساسية والطارئة للحجاج، ومجهزة بالأجهزة الطبية اللازمة والكوادر الطبية المدربة.
وتهدف هذه الاستعدادات إلى ضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة والاستجابة السريعة لأي حالة طارئة تحدث خلال يوم عرفة، وتظهر هذه الجهود التزام المنظومة الصحية بسلامة الحجاج وراحتهم وتسهيل مناسك الحج والحفاظ على صحة الحجاج.