محليات

"مكافحة المخدرات" تُطيح بـ4 مواطنين بالرياض لترويجهم الإمفيتامين

تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة
"مكافحة المخدرات" تُطيح بـ4 مواطنين بالرياض لترويجهم الإمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على (3) مواطنين بمنطقة الرياض؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
الإمفيتامين

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