نجاح جديد للمملكة.. المنظمة العالمية للأرصاد تعتمد المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية مركزًا لدول المنطقة

يُذكر أن المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، يهدف إلى حماية البيئة من الأخطار الطبيعية من خلال تنفيذ مراقبة الظواهر الغبارية والرملية في المملكة، والتحذير من العواصف قبل حدوثها؛ لاتخاذ جميع التدابير الوقائية والتخفيف من تأثيراتها؛ حيث يعمل المركز وفقًا لمعايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالظواهر الغبارية والرملية، وإعداد دراسات وتوقعات طويلة المدى عنها وتأثيراتها على القطاعات المختلفة في المملكة والإقليم، إلى جانب دعم إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية والتفصيلية لمواجهة الظاهرة والحد من مخاطرها، وبناء القدرات البشرية من خلال نقل المعرفة من المراكز العالمية والشراكة الدولية.