وكيل إمارة المنطقة الشرقية يدشن الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية والإمارة

بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، دشن الأستاذ تركي بن عبدالله التميمي وكيل إمارة المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة اليوم الخميس، الربط الإلكتروني بين مقام وزارة الداخلية وإمارة المنطقة الشرقية ، في إطار دعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي ، وسرعة إنجاز معاملات المستفيدين.