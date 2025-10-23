رواق السرد بأدبي جدة يحتفي بـ "رحلة السرد" مع الدكتور حسن النعمي

احتضن منتدى رواق السرد بجمعية الثقافة والفنون الأدبية في جدة أمسية ثقافية بعنوان "رحلة السرد من التراث إلى الحداثة"، استضاف خلالها الأستاذ الدكتور حسن النعمي، وأدارها الدكتور سلطان العيسي، في لقاءٍ مثري شكّل محطة معرفية بارزة جذبت نخبة من الأكاديميين والمثقفين المهتمين بفنون السرد العربي وتحوّلاته.
وتناول اللقاء تطور السرد العربي عبر مراحله المختلفة، من جذوره التراثية إلى آفاقه الحداثية المعاصرة، وسط تفاعلٍ فكريّ أثراه الحضور بأسئلتهم ومداخلاتهم حول مفهوم السرد وتحوّلاته الثقافية والأدبية.
وقد سبق الأمسية احتفاء بالفن التشكيلي، حيث افتتح منتدى الفنون البصرية التابع للجمعية معرضًا فنيًا بعنوان "رسائل سماوية" للفنانة عبير مصيري، في تظاهرة جمعت بين جمال الكلمة وعمق الصورة ضمن فعاليات أدبي جدة المتنوعة.