رواق السرد بأدبي جدة يحتفي بـ "رحلة السرد" مع الدكتور حسن النعمي

وقد سبق الأمسية احتفاء بالفن التشكيلي، حيث افتتح منتدى الفنون البصرية التابع للجمعية معرضًا فنيًا بعنوان "رسائل سماوية" للفنانة عبير مصيري، في تظاهرة جمعت بين جمال الكلمة وعمق الصورة ضمن فعاليات أدبي جدة المتنوعة.