وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (65) موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز رويضة العرض، ومركز لبخة لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ومركز الرجع بمحافظة الرين لمدة يومين، ومركز مشذوبة، ومدرسة ثرمداء المتوسطة، ومركز الحوميات لمدة يوم لكل منهم، وللنساء في مركز الأنسيات لمدة يومين، ومتوسطة الهياثم، ويوم الاثنين للرجال في مقر محافظة شقراء، ومركز الحسي، ومركز أمن الطرق بمحافظة ثادق، والمتوسطة الأولى بمحافظة عفيف لمدة يوم لكل منهم، وللنساء في مركز طحي لمدة ثلاثة أيام، ومدرسة 331 للبنات بمدينة الرياض، وثانوية الرفيعة للبنات بمحافظة الخرج، وابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن بمحافظة ثادق، ويوم الثلاثاء للرجال في بلدية محافظة شقراء، وللنساء المتوسطة الثانية للبنات بثادق لمدة يوم واحد لكل منهم، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مركز سنام التابع لمحافظة القويعية لمدة يومين، ومقر بلدية مرات، ومركز التأهيل الشامل بمحافظة شقراء، وللنساء في الثانوية الأولى للبنات بثادق لمدة يوم واحد لكل منهم.