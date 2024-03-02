رخّصت 16 محطة.. "المواصفات" تدشّن الفحصَ الفني الدوري المتنقل

دشّنت الهيئةُ السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خدمةَ الفحص الفني الدوري المتنقّل، وذلك عبر إحدى الشركات المرخصة من الهيئة لتقديم هذا النوع من الخدمات، ضمن استراتيجية تطوير جودة خدمات الفحص الفني الدوري وتحسين رحلة المستفيدين؛ حيث تم ترخيص "16" محطة متنقلة.