تدشين برنامج هدية خادم الحرمين للتمور لعام 1444 في النيبال

وأكد أبو حيمد أن هذه البرامج والمشاريع الخيرية تدخل الفرح على قلوب الأسر المحتاجة، وتسهم في سدّ احتياجاتها في هذا الشهر الفضيل، داعيًا الله تعالى أن يجزل الأجر والمثوبة للقيادة الرشيدة، حفظها الله، على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين.