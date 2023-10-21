"مشهور": توقعات بتطور إعصار "تيج".. و"سقطرى" وجهته الأولى.. وهذه تأثيراته على مناطق السعودية

قال الراصد الجوي علي مشهور، عضو جمعية الطقس في السعودية، خلال حديث لـ"سبق"، إن الحالة المدارية تيج تطورت إلى إعصار من الدرجة الأولى، وهو في بحر العرب، ويسير باتجاه الشمال الغربي، وقد يطول جزيرة سقطرى بدءًا من يوم غد الأحد، ويُتوقع أن تكون قوة الحالة بين المهرة وحضرموت، وقد تتأثر المحافظات الغربية بسلطنة عُمان بأمطار ناتجة من الإعصار.
وأشار إلى أن التأثير على أجواء السعودية سيكون بأمطار غزيرة باتجاه الخرخير وشرورة، ثم تتجه الحالة والرطوبة المصاحبة لها غربًا، وستتأثر منطقة جازان -بإذن الله- بالحالة ابتداء من الخميس المقبل؛ إذ ستتكون هناك عواصف رعدية ماطرة، وستشمل أغلب تضاريس المنطقة -بإذن الله تعالى-.
وحول تطورات الحالة المدارية "تيج" قال: "حاليًا هي مرصودة كإعصار من الدرجة الأولى، وهناك توقعات أن يتطور إلى إعصار من الدرجة الثانية خلال الاثنتي عشرة ساعة المقبلة، وخلال أربع وعشرين ساعة سيتطور إلى إعصار من الدرجة الثالثة وفق التوقعات مقابل شواطئ حضرموت والمهرة، ثم يضعف إلى عاصفة مدارية، ثم إلى منخفض مداري عميق عند وصوله إلى صحراء الربع الخالي".