"مشهور": توقعات بتطور إعصار "تيج".. و"سقطرى" وجهته الأولى.. وهذه تأثيراته على مناطق السعودية

قال الراصد الجوي علي مشهور، عضو جمعية الطقس في السعودية، خلال حديث لـ"سبق"، إن الحالة المدارية تيج تطورت إلى إعصار من الدرجة الأولى، وهو في بحر العرب، ويسير باتجاه الشمال الغربي، وقد يطول جزيرة سقطرى بدءًا من يوم غد الأحد، ويُتوقع أن تكون قوة الحالة بين المهرة وحضرموت، وقد تتأثر المحافظات الغربية بسلطنة عُمان بأمطار ناتجة من الإعصار.