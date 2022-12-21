بالفيديو.. "عضوان الأحمري" لـ"يا هلا بالعرفج": أقول لكل صحفي لا تستعجل الشهرة.. بل المهنية

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج مع الإعلامي "عضوان الأحمري"، تحدَّث من خلاله عن علاقته بالمشي التي يحرص عليها حتى أثناء سفره، ويعتبر المشي هو أهم رياضة لصفاء الذهن والتفكير والتخطيط، ويقول لكل صحفي: لا تستعجل على المال والشهرة، بل استعجل على المهارة والمهنية.