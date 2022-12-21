بالفيديو.. "عضوان الأحمري" لـ"يا هلا بالعرفج": أقول لكل صحفي لا تستعجل الشهرة.. بل المهنية
استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج مع الإعلامي "عضوان الأحمري"، تحدَّث من خلاله عن علاقته بالمشي التي يحرص عليها حتى أثناء سفره، ويعتبر المشي هو أهم رياضة لصفاء الذهن والتفكير والتخطيط، ويقول لكل صحفي: لا تستعجل على المال والشهرة، بل استعجل على المهارة والمهنية.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "فهد الفيصل الأمير الأمين" للمؤلف "سليمان الحديثي"، وسرد بعضًا من القصص التي ذكرت في الكتاب عندما كان أميرًا للباحة، كما عرض مقطعًا مرئيًّا لرجل الأعمال "سعود العويس"، تحدث من خلاله عن الكتاب.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج فيديو للمرشد النفسي "طارق العصيمي"، تحدث عن انتشار بعض الحِكَم والأقوال، وتأثير فهمها السطحي على حياة الناس نفسيًّا وفكريًّا واجتماعيًّا.
وفي سياق فقرة سيرة وتر روى نجل الشاعر الكويتي "فائق عبدالجليل" قصة أغنية "المعازيم" التي كتبها والده، وغناها فنان العرب "محمد عبده".
وقال الناقد الفني "خالد أبو منذر": إن "المعازيم" كانت في الأصل لـ"طلال مداح" -رحمه الله - ولكنها بقدرة قادر ذهبت إلى الفنان "محمد عبده".