بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": كلام الناس يقدم ويؤخر ويؤثر فينا وعلينا تعلم كيف نتعامل معهم
استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج، في فقرة "المثل يقول" عبارة: "كلام الناس لا يقدم ولا يؤخر".. نعم؛ كلام الناس يقدم ويؤخر ويؤثر فينا، وعلينا تعلم كيف نتعامل معهم، والأهم من ذلك ألا ندع الناس تعرف عنا كل شيء.
وفي نفس السياق، ومن خلال الفقرة المستحدثة #كيف_تكون_صاحب_كاريزما، بدأ الحديث في هذا الأسبوع عن صفات أصحاب الكاريزما، وأولها صفة "الانضباط الذاتي"، وهو العمود الفقري لنجاح الإنسان في أن يكون صاحب كاريزما.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة "المشي مع العرفج" استعرض البرنامج فيديو بصحبة الدكتور "سعود الشهري" تَحَدّث من خلاله عن علاقته بالمشي وأفضل أوقات للمشي، وفوائد شرب الماء قبل وبعد وأثناء الأكل، كما كشف عن أربع نصائح طبية مفيدة لصحة الإنسان.
أما في فقرة "البرواز" لهذه الليلة فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا عن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، استعرض عامل المعرفة من خلاله بعض التفاصيل عن الجائزة.
أما في فقرة "مزايين الكتب" فقد استعرض عامل المعرفة كتاب "أول 20 ساعة" للمؤلف "جوش كاوفمان"، وهو يعتبر من أهم كتب التنمية البشرية التي نحتاجها في هذا الزمن، كما عرض مقطعًا مرئيًّا للكاتب "صالح الصالح" تحدث فيه عن الكتاب.
وأخيرًا وفي فقرة سيرة وتر، فيروي لنا الناقد الفني وحيد جميل قصة تشابه أغنية الفنان "علي عبدالكريم" "هلا هلا" مع أغنية" عمرو دياب" التي يقول فيها "حمد الله على السلامة".