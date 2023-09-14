بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": كلام الناس يقدم ويؤخر ويؤثر فينا وعلينا تعلم كيف نتعامل معهم

أما في فقرة "مزايين الكتب" فقد استعرض عامل المعرفة كتاب "أول 20 ساعة" للمؤلف "جوش كاوفمان"، وهو يعتبر من أهم كتب التنمية البشرية التي نحتاجها في هذا الزمن، كما عرض مقطعًا مرئيًّا للكاتب "صالح الصالح" تحدث فيه عن الكتاب.